Медикам в зоне боевых действий повысят зарплаты: сколько будут получать

Четверг 25 сентября 2025 19:01
Медикам в зоне боевых действий повысят зарплаты: сколько будут получать Фото: медикам в зоне боевых действий повысят зарплаты (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров принял решение повысить заработную плату для медиков, которые работают на территориях активных и возможных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Повышаем зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий. В частности это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян", - сообщила Свириденко.

Отныне те, кто работает в зонах боевых действий будут получать:

  • врачи - 40 тысяч гривен;
  • средний медперсонал - 27 тысяч гривен;
  • младший медперсонал - 18 тысяч гривен.

В зонах возможных боевых действий - 28/18/9 тысяч гривен соответственно.

"Нам важно поддержать врачей, которые продолжают работать в сверхсложных условиях и ежедневно спасают жизни людей", - отметила премьер.

Зарплаты врачей

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения готовится к перерасчету базовых заработных плат врачей с начала следующего года.

В частности, с 1 января 2026 года при наличии 1800 деклараций с семейным врачом минимальная базовая зарплата должна составлять 35 тысяч гривен. Для этого будет пересмотрена капитационная ставка.

Кроме того, в 2025 году впервые заложено 100 млн гривен на приобретение жилья для медиков. Получить его смогут те, кто соответствует критериям, определенным постановлением Кабмина. Учреждение здравоохранения будет передавать данные о потребности в жилье через областную администрацию в Минздрав, который будет финансировать покупку в соответствии с установленной методикой.

Война в Украине
