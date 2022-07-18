UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рецепт обязателен. Рада подготовила нововведения для медиков

Фото: медикам запретят выписывать пациентам рецептурные препараты без рецепта (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Медицинским работникам запретят назначать пациентам лекарственные средства, которые должны отпускаться из аптечных учреждений по рецепту, без оформления соответствующего рецепта. Верховная рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную раду в Telegram.

Целью законопроекта депутаты называют улучшение состояния здоровья людей из-за сокращения случаев безответственного самолечения.

Напомним, с августа в Украине начнут выписывать электронные рецепты на антибиотики.

Кроме того, в Минздраве рассказывали, как война повлияла на наличие лекарств в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
медицинская помощьВерховная рада