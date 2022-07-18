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Рецепт обов'язковий. Рада підготувала нововведення для медиків

Фото: медикам заборонять виписувати пацієнтам рецептурні препарати без рецепту (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Медичним працівникам заборонять призначати пацієнтам лікарські засоби, які мають відпускатися з аптечних закладів за рецептом, без оформлення відповідного рецепта. Верховна рада прийняла відповідний законопроект у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду у Telegram.

Метою законопроект депутати називають покращення стану здоров’я людей через скорочення випадків безвідповідального самолікування.

Нагадаємо, з серпня в Україні почнуть виписувати електронні рецепти на антибіотики.

Окрім того, у МОЗ розповідали, як війна вплинула на наявність ліків в Україні.

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