Медикам в Україні даватимуть житло, але є умови

Медики прифронтових регіонів зможуть отримати службове житло не лише в селах, а й у містах - у радіусі до 30 кілометрів від місця роботи. На реалізацію програми у держбюджеті на 2026 рік передбачили 100 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

Хто зможе отримати службове житло

За словами глави уряду, заклади охорони здоров’я зможуть купувати житло за кошти державного бюджету для медичних працівників, основне місце роботи яких розташоване у прифронтових областях. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Сумську, Чернігівську, Харківську та Херсонську області.

"Відтепер житло для медиків можна купувати не лише в селах, а й у містах прифронтових регіонів", - наголосила Свириденко.

Де саме дозволено купувати житло

Житлове приміщення можна буде придбати:

у населеному пункті, де працює медик;

або в іншому сусідньому - на відстані до 30 км від місця роботи.

Водночас дозволено купувати житло у містах, що перебувають у зоні активних бойових дій, зокрема в Запоріжжі, Сумах, Харкові та Херсоні.

В інших адміністративних центрах областей, а також у Києві, придбання службового житла за цією програмою не передбачене.

На яких умовах надаватимуть житло

Службове житло надаватиметься на період роботи медичного працівника в закладі охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр підкреслила, що питання житла є одним із найгостріших для громад прифронтових регіонів.