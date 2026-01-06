Медикам в Украине будут давать жилье, но есть условия
Медики прифронтовых регионов смогут получить служебное жилье не только в селах, но и в городах - в радиусе до 30 километров от места работы. На реализацию программы в госбюджете на 2026 год предусмотрели 100 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Кто сможет получить служебное жилье
По словам главы правительства, учреждения здравоохранения смогут покупать жилье за средства государственного бюджета для медицинских работников, основное место работы которых находится в прифронтовых областях. Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях.
"Отныне жилье для медиков можно покупать не только в селах, но и в городах прифронтовых регионов", - отметила Свириденко.
Где именно разрешено покупать жилье
Жилое помещение можно будет приобрести:
- в населенном пункте, где работает медик;
- или в другом соседнем - на расстоянии до 30 км от места работы.
В то же время разрешено покупать жилье в городах, находящихся в зоне активных боевых действий, в частности в Запорожье, Сумах, Харькове и Херсоне.
В других административных центрах областей, а также в Киеве, приобретение служебного жилья по этой программе не предусмотрено.
На каких условиях будут предоставлять жилье
Служебное жилье будет предоставляться на период работы медицинского работника в учреждении здравоохранения.
Премьер-министр подчеркнула, что вопрос жилья является одним из самых острых для громад прифронтовых регионов.
Напомним, в Украине действует государственная программа обеспечения врачей и других медработников служебным жильем на время работы, прежде всего в сельских общинах и на дефицитных должностях, чтобы привлечь кадры и улучшить доступность медицинской помощи в регионах.
Ранее РБК-Украина писало, что правительство призывают усилить защиту и поддержку медицины в прифронтовых регионах из-за постоянных атак РФ, в частности путем создания защищенных больниц, модульных госпиталей и дополнительных гарантий для медиков.