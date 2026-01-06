ua en ru
Медикам в Украине будут давать жилье, но есть условия

Вторник 06 января 2026 13:01
UA EN RU
Медикам в Украине будут давать жилье, но есть условия Фото: Врачи на прифронтовых территориях смогут получить бесплатное жилье (pon.org.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Медики прифронтовых регионов смогут получить служебное жилье не только в селах, но и в городах - в радиусе до 30 километров от места работы. На реализацию программы в госбюджете на 2026 год предусмотрели 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Кто сможет получить служебное жилье

По словам главы правительства, учреждения здравоохранения смогут покупать жилье за средства государственного бюджета для медицинских работников, основное место работы которых находится в прифронтовых областях. Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях.

"Отныне жилье для медиков можно покупать не только в селах, но и в городах прифронтовых регионов", - отметила Свириденко.

Где именно разрешено покупать жилье

Жилое помещение можно будет приобрести:

  • в населенном пункте, где работает медик;
  • или в другом соседнем - на расстоянии до 30 км от места работы.

В то же время разрешено покупать жилье в городах, находящихся в зоне активных боевых действий, в частности в Запорожье, Сумах, Харькове и Херсоне.

В других административных центрах областей, а также в Киеве, приобретение служебного жилья по этой программе не предусмотрено.

На каких условиях будут предоставлять жилье

Служебное жилье будет предоставляться на период работы медицинского работника в учреждении здравоохранения.

Премьер-министр подчеркнула, что вопрос жилья является одним из самых острых для громад прифронтовых регионов.

Напомним, в Украине действует государственная программа обеспечения врачей и других медработников служебным жильем на время работы, прежде всего в сельских общинах и на дефицитных должностях, чтобы привлечь кадры и улучшить доступность медицинской помощи в регионах.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство призывают усилить защиту и поддержку медицины в прифронтовых регионах из-за постоянных атак РФ, в частности путем создания защищенных больниц, модульных госпиталей и дополнительных гарантий для медиков.

