Медикам у прифронтових регіонах спростили отримання службового житла

Уряд спрощує умови отримання службового житла для медичних працівників у прифронтових областях та сільській місцевості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлію Свириденко за підсумками робочої поїздки до Херсона.
Житло для медиків-переселенців та скасування вимог до стажу
За словами очільниці уряду, медики прифронтових громад щодня виконують свої обов'язки в надзвичайно складних і небезпечних умовах, тому головним завданням держави є забезпечення їм максимальної підтримки.
Зокрема, для медичних працівників комунальних лікарень Херсонської області, які змушені були переїхати з тимчасово окупованих територій, держава самостійно купуватиме житло.
Важливим нововведенням є усунення бюрократичних перепон для медиків.
"Крім того, скасовано вимоги щодо стажу роботи. Отримати службову квартиру чи будинок можна буде незалежно від того, скільки часу людина працює в закладі", - підкреслила Юлія Свириденко.
Розширення програми на Миколаївщину та стандарти "єОселі"
Зміни також торкнуться сусідніх регіонів, які потребують підсилення медичної ланки. Як повідомила прем'єр-міністр, уряд розширив програму службового житла на міста Миколаївської області, зокрема й на сам обласний центр, "де кадровий дефіцит залишається гострим".
Усі норми щодо площі наданого житла були ретельно узгоджені з державними стандартами програми "єОселя".
"Минулого року ми вже розширили можливості цієї програми для медиків, які працюють у сільській місцевості", - додала посадовиця.
Нагадаємо, раніше держава запровадила низку стимулів та фінансових "бонусів" для підтримки молодих фахівців на старті їхньої медичної кар'єри та загального посилення системи охорони здоров'я.
Серед передбачених переваг для новачків - виплата разової грошової допомоги у розмірі 200 тисяч гривень, а також надання безкоштовного службового житла.
Крім того, Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік медиків-спеціалістів, які наразі є найзатребуванішими у вітчизняних закладах та яких роботодавці шукають найбільше.
Водночас у медичній сфері продовжують відстежувати міжнародні та мобілізаційні тенденції: раніше було роз'яснено причини анулювання ліцензій на роботу для українських лікарів у Польщі, а також визначено категорії медичних працівників, які підлягають першочерговому призову до Медичних сил попри наявність бронювання.