Медикам в прифронтовых регионах упростили получение служебного жилья

Жилье для медиков-переселенцев и отмена требований к стажу

По словам главы правительства, медики прифронтовых общин ежедневно выполняют свои обязанности в чрезвычайно сложных и опасных условиях, поэтому главной задачей государства является обеспечение им максимальной поддержки.

В частности, для медицинских работников коммунальных больниц Херсонской области, вынужденных переехать с временно оккупированных территорий, государство будет самостоятельно покупать жилье.

Важным новшеством является устранение бюрократических преград для медиков.

"Кроме того, отменены требования по стажу работы. Получить служебную квартиру или дом можно будет независимо от того, сколько времени человек работает в заведении", - подчеркнула Юлия Свириденко.

Расширение программы на Николаевщину и стандарты "єОселі"

Изменения также коснутся соседних регионов, нуждающихся в усилении медицинского звена. Как сообщила премьер-министр, правительство расширило программу служебного жилья на города Николаевской области, в том числе и на сам областной центр, "где кадровый дефицит остается острым".

Все нормы относительно площади предоставленного жилья были тщательно согласованы с государственными стандартами программы "єОселі".

"В прошлом году мы уже расширили возможности этой программы для медиков, работающих в сельской местности", - добавила чиновник.