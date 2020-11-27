Медикам образовательных учреждений установят карантинную надбавку к зарплате

Кабинет министров планирует установить медицинским работникам учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности доплату в размере 20% от зарплаты. Проект документа направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту постановления, доплата устанавливается с 1 декабря 2020 года и до отмены карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, медицинская сестра (6-9 тарифный разряд) имеет должностной оклад от 3226 гривен до 3849 гривен в месяц. В то же время врач в учреждении образования, в зависимости от тарифного разряда имеет должностной оклад от 4050 гривен до 5051 гривен.

"Такой низкий уровень оплаты труда медработников в учреждениях образования приводит к их массовому увольнению и, как следствие, учреждения образования теряют возможность обеспечивать соблюдение государственных гарантий соискателям образования по медицинскому обслуживанию учащихся, студентов, слушателей в такой сложный период, как распространение коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Напомним, Кабмин отказался от повышения минимальных зарплат учителей с 2021 года. Кабинет министров приостановил до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 года № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки".

Как сообщало РБК-Украина, правительство планирует повысить в 2021 году зарплаты чиновникам. В частности, Кабинет министров планирует внести изменения в постановления КМУ от 18 января 2017 года №15 об оплате труда работников государственных органов.