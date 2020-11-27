Медикам освітніх закладів встановлять карантинну надбавку до зарплати

Кабінет міністрів планує встановити медичним працівникам закладів освіти державної і комунальної форм власності доплату у розмірі 20% від зарплати. Проект документу направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

Згідно з проектом постанови, доплата встановлюється з 1 грудня 2020 року та до скасування карантину, встановленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, медична сестра (6-9 тарифний розряд) має посадовий оклад від 3226 гривень до 3849 гривень на місяць. Водночас лікар у закладі освіти, залежно від тарифного розряду має посадовий оклад від 4050 гривень до 5051 гривень.

"Такий низький рівень оплати праці медпрацівників у закладах освіти призводить до їх масового звільнення і, як наслідок, заклади освіти втрачають можливість забезпечувати дотримання державних гарантій здобувачам освіти щодо медичного обслуговування учнів, студентів, слухачів у такий складний період, як розповсюдження коронавірусної інфекції", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2021 року. Кабінет міністрів призупинив до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти і науки".

Як повідомляло РБК-Україна, уряд планує підвищити у 2021 році зарплати чиновникам. Зокрема Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови КМУ від 18 січня 2017 року №15 про оплату праці працівників державних органів.