Медична еліта. Скільки коштує стати стоматологом в Україні: ціни на навчання 2025

Де стоматологія коштує найдорожче

Стоматологію викладають у 28 навчальних закладах України. Найвищі ціни на цю спеціальність у 2025-26 роках у Дніпровському державному медичному університеті. Тут за рік доведеться заплатити 80 072 гривні.

Зазначимо, що "стоматологія" одна із тих спеціальностей, яка вимагає при вступі щонайменше 150 балів НМТ.

Вартість навчання:

Дніпровський державний медичний університет (Дніпро) - 80 072 гривень;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - 68 000 гривень;

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ) - 65 000 гривень;

Івано-Франківський національний медичний університет - 63 000 гривень;

Луганський державний медичний університет (релокований у Рівне) - 62 000 гривень;

Полтавський державний медичний університет - 61 800 гривень;

Київський медичний університет - 61 600 гривень;

Одеський національний медичний університет - 59 500 гривень;

Буковинський державний медичний університет (Чернівці) - 59 000 гривень;

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова - 58 500 гривень.

Де навчання на стоматолога найдешевше

Найнижчі ціни на навчання на стоматолога у Міжнародній академії екології та медицини у Києві. Тут рік обійдеться у 35 тисяч гривень.

Вартість навчання: