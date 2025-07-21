Медична еліта. Скільки коштує стати стоматологом в Україні: ціни на навчання 2025

Стоматологія є одним із найпопулярніших медичних напрямків серед студентів. Рік навчання на контракті цього року коштує від 35 до 80 тисяч гривень, залежно від ВНЗ.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Стоматологію викладають у 28 навчальних закладах України. Найвищі ціни на цю спеціальність у 2025-26 роках у Дніпровському державному медичному університеті. Тут за рік доведеться заплатити 80 072 гривні.
Зазначимо, що "стоматологія" одна із тих спеціальностей, яка вимагає при вступі щонайменше 150 балів НМТ.
Вартість навчання:
Найнижчі ціни на навчання на стоматолога у Міжнародній академії екології та медицини у Києві. Тут рік обійдеться у 35 тисяч гривень.
Вартість навчання:
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