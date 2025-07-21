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Медична еліта. Скільки коштує стати стоматологом в Україні: ціни на навчання 2025

Скільки коштує вивчитись на стоматолога (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Стоматологія є одним із найпопулярніших медичних напрямків серед студентів. Рік навчання на контракті цього року коштує від 35 до 80 тисяч гривень, залежно від ВНЗ.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Де стоматологія коштує найдорожче

Стоматологію викладають у 28 навчальних закладах України. Найвищі ціни на цю спеціальність у 2025-26 роках у Дніпровському державному медичному університеті. Тут за рік доведеться заплатити 80 072 гривні.

Зазначимо, що "стоматологія" одна із тих спеціальностей, яка вимагає при вступі щонайменше 150 балів НМТ. 

Вартість навчання:

  • Дніпровський державний медичний університет (Дніпро) - 80 072 гривень;
  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - 68 000 гривень;
  • Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ) - 65 000 гривень;
  • Івано-Франківський національний медичний університет - 63 000 гривень;
  • Луганський державний медичний університет (релокований у Рівне) - 62 000 гривень;
  • Полтавський державний медичний університет  - 61 800 гривень;
  • Київський медичний університет - 61 600 гривень;
  • Одеський національний медичний університет - 59 500 гривень;
  • Буковинський державний медичний університет (Чернівці) - 59 000 гривень;
  • Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова - 58 500 гривень.

Де навчання на стоматолога найдешевше

Найнижчі ціни на навчання на стоматолога у Міжнародній академії екології та медицини у Києві. Тут рік обійдеться у 35 тисяч гривень.

Вартість навчання:

  • Київський міжнародний університет - 45 500 гривень;
  • Запорізький державний медико-фармацевтичний університет - 44 490 гривень;
  • Міжрегіональна Академія управління персоналом (Київ) - 40 500 гривень;
  • Харківський інститут медицини та біомедичних наук - 40 000 гривень;
  • Міжнародна академія екології та медицини (Київ) - 35 000 гривень.

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