Медицинская элита. Сколько стоит стать стоматологом в Украине: цены на обучение 2025

Стоматология является одним из самых популярных медицинских направлений среди студентов. Год обучения на контракте в Украине в этом году стоит от 35 до 80 тысяч гривен, в зависимости от ВУЗа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".
Стоматологию преподают в 28 учебных заведениях Украины. Самые высокие цены на эту специальность в 2025-26 годах в Днепровском государственном медицинском университете. Сдесь за год придется заплатить 80 072 гривны.
Отметим, что "стоматология" одна из тех специальностей, которая требует при поступлении не менее 150 баллов НМТ.
Стоимость обучения:
Самые низкие цены на обучение на стоматолога в Международной академии экологии и медицины в Киеве. Здесь год обойдется в 35 тысяч гривен.
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