Медицинская элита. Сколько стоит стать стоматологом в Украине: цены на обучение 2025

Где стоматология стоит дороже всего

Стоматологию преподают в 28 учебных заведениях Украины. Самые высокие цены на эту специальность в 2025-26 годах в Днепровском государственном медицинском университете. Сдесь за год придется заплатить 80 072 гривны.

Отметим, что "стоматология" одна из тех специальностей, которая требует при поступлении не менее 150 баллов НМТ.

Стоимость обучения:

Днепровский государственный медицинский университет (Днепр) - 80 072 гривен;

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого - 68 000 гривен;

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (Киев) - 65 000 гривен;

Ивано-Франковский национальный медицинский университет - 63 000 гривен;

Луганский государственный медицинский университет (релоцирован в Ровно) - 62 000 гривен;

Полтавский государственный медицинский университет - 61 800 гривен;

Киевский медицинский университет - 61 600 гривен;

Одесский национальный медицинский университет - 59 500 гривен;

Буковинский государственный медицинский университет (Черновцы) - 59 000 гривен;

Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова - 58 500 гривен.

Где обучение на стоматолога дешевле всего

Самые низкие цены на обучение на стоматолога в Международной академии экологии и медицины в Киеве. Здесь год обойдется в 35 тысяч гривен.

Стоимость обучения: