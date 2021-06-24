Медиа и работа в полях: как Терехов и Добкин борются за Харьков

Указано, что оба политика пытаются ассоциировать себя с Кернесом, пользовавшегося популярностью у харьковчан, и конкурируют за преемственность в глазах местных жителей.

"У каждого из них свой арсенал средств. У Терехова - контроль за горсоветом и именной партией Кернеса. Выдвижение от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" вполне вероятно также прибавит ему проценты к рейтингу. Попытки Терехова закрепиться в роли преемника прослеживаются даже в стиле поведения, в котором он неприкрыто подражает бывшему шефу", - сказано в материале.

При этом плюс Добкину играет высокая узнаваемость среди харьковчан. Однако, по словам политолога Владимира Фесенко, в минус ему играет большой антирейтинг.

"Терехов в основном "светится" в региональных медиа. Добкин - в последнее время частый гость общенациональных информационных каналов "Наш" и "Украина 24". Постоянные эфиры на телеканале, принадлежащем Ринату Ахметову, подогрели разговоры о том, что Добкин заручился поддержкой богатейшего человека страны", - подчеркивается в статье.

Отмечается, что вместе с тем на руку Терехову играет статус и.о., предоставляющий ему властные рычаги в борьбе за симпатию потенциальных избирателей.