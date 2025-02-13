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В Україні скасували золоті та срібні медалі у школах: як тепер відзначатимуть випускників

Україна, Четвер 13 лютого 2025 10:05
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В Україні скасували золоті та срібні медалі у школах: як тепер відзначатимуть випускників Фото: В Україні скасували золоті та срібні медалі для випускників (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні офіційно скасували нагородження випускників 11-х класів золотими та срібними медалями. Відтепер у документах про освіту використовуватиметься формулювання "з відзнакою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ МОН № 1771.

Міністерство освіти і науки України офіційно скасувало нагородження випускників золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні. Відповідний наказ набув чинності після його реєстрації в Міністерстві юстиції.

Згідно з новими правилами, положення про золоту та срібну медалі втратило чинність. Відтепер у документах про освіту замість "золота медаль" або "срібна медаль" буде використовуватися формулювання "з відзнакою".

Також внесені зміни до офіційних записів:

  • Формулювання "свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні")" замінено на "свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою".
  • У порядку нагородження позначення "ЗМ" (золота медаль) та "СМ" (срібна медаль) замінено на "ЗВ" (свідоцтво з відзнакою).

Попри зміни, сам запис "Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою" залишається чинним, як і на попередніх документах про освіту.

Нагадаємо, що централізоване виготовлення золотих і срібних медалей для випускників за державні кошти є недоцільним. Однією з головних причин є те, що з 2015 року ці нагороди не надають жодних переваг при вступі до закладів вищої освіти.

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