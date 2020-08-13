МЭА ухудшило прогноз по нефти на фоне обвала авиаперевозок

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год. Агентство ожидает, что сокращение авиаперевозок из-за пандемии коронавируса приведет к снижению глобального спроса на нефть в этом году на 8,1 млн баррелей до 91,9 млн баррелей в сутки.

Об этом говорится в ежемесячном отчете агентства.

При этом МЭА ухудшило прогноз спроса на 140 тысяч баррелей впервые за несколько месяцев.

В качестве основной причины снижения спроса указывается высокое количество случаев Covid-19, замедление мобильности в мире и слабость авиационного сектора.

"В апреле километраж авиации сократился почти на 80% по сравнению с прошлым годом, а в июле сокращение все еще составляло 67%", - говорится в отчете.

При этом отмечается, что сектора воздушных и автомобильных перевозок, оба - важнейшие компоненты потребления нефти, продолжают испытывать трудности, а резкого восстановления не ожидается.

Агентство также снизило оценку мирового спроса на 2021 год на 240 тыс. баррелей в сутки до 97,1 баррелей, в основном из-за слабости авиационного сектора.

По данным МЭА, цены на нефть в июле колебались в узком диапазоне около 3,0 долларов за баррель, в среднем 40,77 долларов за баррель для WTI и 43,22 долларов за баррель для Brent.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила в ежемесячном отчете, что мировой спрос на нефть упадет на 9,06 млн баррелей в сутки до 90,63 млн баррелей в сутки, что больше, чем снижение на 8,95 млн баррелей в сутки, ожидавшееся месяц назад.

Напомним, из-за падения цен на нефть, в январе-июле 2020 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 28% до 4,564 млрд долларов.