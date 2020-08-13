МЕА погіршило прогноз щодо нафти на тлі обвалу авіаперевезень

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту на 2020 рік. Агентство очікує, що скорочення авіаперевезень через пандемію коронавірусу призведе до зниження глобального попиту на нафту цього року на 8,1 млн барелів до 91,9 млн барелів на добу.

Про це йдеться в щомісячному звіті агентства.

При цьому МЕА погіршило прогноз попиту на 140 тисяч барелів вперше за кілька місяців.

В якості основної причини зниження попиту вказується висока кількість випадків Covid-19, уповільнення мобільності у світі і слабкість авіаційного сектору.

"У квітні кілометраж авіації скоротився майже на 80% в порівнянні з минулим роком, а в липні скорочення все ще становила 67%", - йдеться у звіті.

При цьому наголошується, що сектора повітряних та автомобільних перевезень, обидва - найважливіші компоненти споживання нафти, продовжують зазнавати труднощів, а не очікується різкого відновлення.

Агентство також знизило оцінку світового попиту на 2021 рік на 240 тис. барелів на добу до 97,1 барелів, в основному через слабкіть авіаційного сектору.

За даними МЕА, ціни на нафту в липні коливалися в вузькому діапазоні близько 3,0 доларів за барель, в середньому 40,77 доларів за барель для WTI та 43,22 доларів за барель Brent для.

Нагадаємо, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила в щомісячному звіті, що світовий попит на нафту впаде на 9,06 млн барелів на добу до 90,63 млн барелів на добу, що більше, ніж зниження на 8,95 млн барелів на добу, очікуване місяць назад.

Нагадаємо, із-за падіння цін на нафту, в січні-липні 2020 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 28% до 4,564 млрд доларів.