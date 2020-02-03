ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Fitch допускает падение цен на нефть ниже 50 долларов из-за коронавируса

Новости » Экономика     03.02.2020 - 17:28
Fitch допускает падение цен на нефть ниже 50 долларов из-за коронавируса
Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Цены упадут ниже 50 долларов только на короткий срок

Вспышка коронавируса из Китая может ограничить рост спроса на нефть в случае дальнейшего распространения. Об этом говорится в отчет международного рейтингового агентства Fitch.

Как отмечается в отчете, масштаб перенасыщения рынка будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК+ при необходимости корректировать уровни добычи.

Fitch ожидает, что цены на нефть в 2020 году останутся крайне волатильными. Кроме вспышки коронавируса, на цены могут повлиять геополитическая напряженность и экономические настроения.

Влияние коронавируса на внутреннее потребление нефти в Китае зависит от того, насколько быстро транспортная система и промышленная активность вернутся к нормальным уровням, отмечается в докладе.

Цены на нефть находятся под давлением с начала вспышки коронавируса, а нефть марки Brent упала с чуть менее 70 долларов за баррель в начале января до примерно 56 долларов за баррель в начале февраля.

На Китай приходится около 15% мирового потребления нефти, и он является основным драйвером роста мирового спроса. По данным Управления энергетической информации США (EIA), его вклад в рост мирового потребления за последние пять лет составлял в среднем 36% и должен был составить около 40% в 2020 году. Еще 30% роста спроса обусловлено другими азиатскими странами, включая Индию, пишут аналитики.

Как отмечается в отчете, если ситуация с коронавирусом ухудшится, избыточное предложение может стать более значительным, особенно в первом полугодии, что может привести к более краткосрочному давлению на цены на нефть. В то же время, считают аналитики, политика ОПЕК+ по сдерживанию добычи в соответствии со спросом и ценовая чувствительность американской сланцевой нефти делает длительный спад цен на нефть ниже 50 долларов за баррель для Brent маловероятным даже в стрессовом сценарии. Однако ОПЕК+ может потребоваться дальнейшее сокращение добычи, если вспышка продлится несколько месяцев.

Fitch Ratings прогнозирует цены на нефть на уровне 62,5 долларов за баррель в 2020 году, 60 долларов за баррель в 2021 году и 57,5 долларов за баррель в 2022 году и в дальнейшем. По данным агентства, большинство производителей нефти и газа чувствуют себя комфортно с ценами от 50 за баррель до 60 долларов за баррель.

Напомним, согласно отчету международного рейтингового агентства Moody’s, распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" для мировой экономики, сравнимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов.

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку китайского коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. В связи с этим организация призвала неподготовленные к вирусу страны немедленно принять необходимые меры.

Глава ВОЗ призвал отказаться от ограничений поездок в Китай В украинских портах усилили режим из-за коронавируса из Китая
Новости Украины Fitchнефтьвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь