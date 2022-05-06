McDonald’s закрыт. Стало известно, когда сеть фастфуда возобновит работу в Украине

"Рестораны сети McDonald's, прекратившие работать по всей Украине с первого дня войны, не будут работать до завершения боевых действий", - говорится в сообщении.

При этом в компании добавили, что все продукты, которые сохранялись в ресторанах сети, были переданы в гуманитарные штабы.

"Из ресторанов, в которых это было безопасно сделать, уже передано горсоветам более 58 тонн продукции на общую сумму более 50 млн гривен на нужды гражданского населения и защитников. Кроме того, компания продолжает организовывать поставки в гуманитарные штабы", - сообщили в сети.