McDonald’s закрыт. Стало известно, когда сеть фастфуда возобновит работу в Украине

Сеть быстрого питания McDonald’s закрыл все свои рестораны в Украине в начале полномасштабного вторжения России. Рестораны сети фастфуда возобновят работу по окончанию войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.net.
"Рестораны сети McDonald's, прекратившие работать по всей Украине с первого дня войны, не будут работать до завершения боевых действий", - говорится в сообщении.
При этом в компании добавили, что все продукты, которые сохранялись в ресторанах сети, были переданы в гуманитарные штабы.
"Из ресторанов, в которых это было безопасно сделать, уже передано горсоветам более 58 тонн продукции на общую сумму более 50 млн гривен на нужды гражданского населения и защитников. Кроме того, компания продолжает организовывать поставки в гуманитарные штабы", - сообщили в сети.
Напомним, 24 февраля стало известно, что McDonald’s решил приостановить свою работу в Украине.
Ранее сообщалось, что в России хотят национализировать имущество McDonald's, Apple и еще более 50 компаний.
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