McDonald’s закритий. Стало відомо, коли мережа фастфуду відновить роботу в Україні

"Ресторани мережі McDonald’s, які припинили працювати по всій Україні з першого дня війни, не працюватимуть до завершення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії додали, що всі продукти, які зберігалися в ресторанах мережі, були передані в гуманітарні штаби.

"З ресторанів, в яких це було безпечно зробити, вже передано міськрадам понад 58 тонн продукції на загальну суму понад 50 млн гривень на потреби цивільного населення і захисників. Крім того, компанія продовжує організовувати поставки в гуманітарні штаби", - повідомили в мережі.