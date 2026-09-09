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McDonald's визначився, чи працюватиме в "жовту" тривогу

16:20 09.09.2026 Ср
2 хв
У компанії пояснили, чи зміняться правила роботи ресторанів
aimg Марія Кучерявець
Фото: ресторани McDonald's будуть закритими під час жовтого рівня повітряної тривоги (Getty Images)

Мережа McDonald’s в Україні поки не змінюватиме порядок роботи ресторанів через нову систему рівнів повітряної тривоги.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба McDonald’s в Україні.

"Наразі порядок роботи ресторанів "МакДональдз" залишається без змін. Ми детально аналізуємо, як нова система розподілу рівнів тривоги працюватиме на практиці та чи дозволить вона безпечно організувати роботу ресторанів під час жовтого рівня повітряної тривоги", - зазначили у компанії.

У McDonald’s наголосили, що безпека працівників і клієнтів залишається пріоритетом та ключовою умовою роботи ресторанів.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги ресторани McDonald’s тимчасово припиняють роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. Обслуговування відновлюють після відбою тривоги.

Варто зазначити, що нещодавно Кабінет міністрів України своєю постановою запровадив диференційовану систему повітряних тривог, розділивши їх на два рівні небезпеки: жовтий та червоний, а саме:

  • червоний рівень: оголошується у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози.
  • жовтий рівень: встановлюється у разі дронової загрози.

При жовтому рівні бізнесу дозволено працювати за наявності тимчасового або постійного укриття для персоналу і відвідувачів.

Додамо, раніше у McDonald’s пояснили тимчасову недоступність окремих позицій в меню. Зокрема, користувачі соцмереж повідомляли про відсутність частини меню в ресторанах у Гатному під Києвом та в самій столиці. Як розповіли в компанії в коментарі РБК-Україна, причина - затримки з постачанням через часті та тривалі повітряні тривоги.

Водночас у McDonald’s не пов’язують перебої безпосередньо з пошкодженням конкретних складів чи логістичних центрів

Актуальне меню конкретного ресторану можна перевірити у застосунку McDonald’s, на терміналі самообслуговування або в застосунках партнерів із доставки.

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McDonald'sПовітряна тривогаМакДональдз