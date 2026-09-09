McDonald's определился, будет ли работать в "желтую" тревогу

Сеть McDonald's в Украине пока не будет менять порядок работы ресторанов из-за новой системы уровней воздушной тревоги.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба McDonald's в Украине.
"В настоящее время порядок работы ресторанов "МакДональдс" остается без изменений. Мы детально анализируем, как новая система распределения уровней тревоги будет работать на практике и позволит ли она безопасно организовать работу ресторанов во время желтого уровня воздушной тревоги", - отметили в компании.
McDonald's подчеркнули, что безопасность работников и клиентов остается приоритетом и ключевым условием работы ресторанов.
Напомним, во время воздушной тревоги рестораны McDonald's временно прекращают работу, чтобы работники и посетители могли перейти к ближайшему укрытию. Обслуживание возобновляется после отбоя тревоги.
Следует отметить, что недавно Кабинет министров Украины своим постановлением ввел дифференцированную систему воздушных тревог, разделив их на два уровня опасности: желтый и красный, а именно:
При желтом уровне бизнеса разрешено работать при наличии временного или постоянного укрытия для персонала и посетителей.
Добавим, ранее в McDonald's объяснили временную недоступность отдельных позиций в меню. В частности, пользователи соцсетей сообщали об отсутствии части меню в ресторанах в Гатном под Киевом и самой столице. Как рассказали в компании в комментарии РБК-Украина, причина - задержки со снабжением из-за частых и длительных воздушных тревог.
В то же время, в McDonald's не связывают перебои непосредственно с повреждением конкретных складов или логистических центров.
Актуальное меню конкретного ресторана можно проверить в приложении McDonald's, на терминале самообслуживания или в приложениях партнеров по доставке.