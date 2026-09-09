McDonald's определился, будет ли работать в "желтую" тревогу

"В настоящее время порядок работы ресторанов "МакДональдс" остается без изменений. Мы детально анализируем, как новая система распределения уровней тревоги будет работать на практике и позволит ли она безопасно организовать работу ресторанов во время желтого уровня воздушной тревоги", - отметили в компании.

McDonald's подчеркнули, что безопасность работников и клиентов остается приоритетом и ключевым условием работы ресторанов.

Напомним, во время воздушной тревоги рестораны McDonald's временно прекращают работу, чтобы работники и посетители могли перейти к ближайшему укрытию. Обслуживание возобновляется после отбоя тревоги.

Следует отметить, что недавно Кабинет министров Украины своим постановлением ввел дифференцированную систему воздушных тревог, разделив их на два уровня опасности: желтый и красный, а именно:

красный уровень : объявляется в случае ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозы.

: объявляется в случае ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозы. желтый уровень: устанавливается при дроновой угрозе.

При желтом уровне бизнеса разрешено работать при наличии временного или постоянного укрытия для персонала и посетителей.