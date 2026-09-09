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McDonald's определился, будет ли работать в "желтую" тревогу

16:20 09.09.2026 Ср
2 мин
В компании объяснили, изменятся ли правила работы ресторанов
aimg Мария Кучерявец
Фото: рестораны McDonald's будут закрыты во время желтого уровня воздушной тревоги (Getty Images)

Сеть McDonald's в Украине пока не будет менять порядок работы ресторанов из-за новой системы уровней воздушной тревоги.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба McDonald's в Украине.

"В настоящее время порядок работы ресторанов "МакДональдс" остается без изменений. Мы детально анализируем, как новая система распределения уровней тревоги будет работать на практике и позволит ли она безопасно организовать работу ресторанов во время желтого уровня воздушной тревоги", - отметили в компании.

McDonald's подчеркнули, что безопасность работников и клиентов остается приоритетом и ключевым условием работы ресторанов.

Напомним, во время воздушной тревоги рестораны McDonald's временно прекращают работу, чтобы работники и посетители могли перейти к ближайшему укрытию. Обслуживание возобновляется после отбоя тревоги.

Следует отметить, что недавно Кабинет министров Украины своим постановлением ввел дифференцированную систему воздушных тревог, разделив их на два уровня опасности: желтый и красный, а именно:

  • красный уровень: объявляется в случае ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозы.
  • желтый уровень: устанавливается при дроновой угрозе.

При желтом уровне бизнеса разрешено работать при наличии временного или постоянного укрытия для персонала и посетителей.

Добавим, ранее в McDonald's объяснили временную недоступность отдельных позиций в меню. В частности, пользователи соцсетей сообщали об отсутствии части меню в ресторанах в Гатном под Киевом и самой столице. Как рассказали в компании в комментарии РБК-Украина, причина - задержки со снабжением из-за частых и длительных воздушных тревог.

В то же время, в McDonald's не связывают перебои непосредственно с повреждением конкретных складов или логистических центров.

Актуальное меню конкретного ресторана можно проверить в приложении McDonald's, на терминале самообслуживания или в приложениях партнеров по доставке.

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