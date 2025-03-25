McDonald's повертає сніданки у Києві: у яких ресторанах мережі вони вже з’явилися

У компанії зазначають, що ранкове меню буде доступне у всіх закладах мережі регіону з 25-26 березня. Замовити його можна у ресторанах до 10:30 або через доставку до 10:15.



McDonald's повертає сніданки у Києві та Київській області (інфографіка: facebook.com/McDonaldsUA)

Перевірити наявність сніданків у найближчому ресторані можна через мобільний застосунок McDonald's. Вже зараз опція доступна у закладах на Оболоні та біля станції метро "Почайна".

Покращені сніданки у McDonald's

Зазначимо, у компанії не просто відновлюють сніданки, а покращують їх. У ранковому меню McDonald's з'являться:

МакМеню з МакМафіном, ролом або тостом;

МакМафін з різними начинками (з яйцем і сиром, яйцем і беконом, яйцем і свининою, а також МакМафін Фреш);

роли з різними начинками (яйце і курка, яйце і свинина, сніданковий рол з яйцем, свининою та беконом);

тост з сиром та беконом;

подвійний Чікен Фреш МакМафін.

До того ж, можна додати картоплю та напій будь-якого розміру за додаткову плату.