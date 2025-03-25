McDonald's возвращает завтраки в Киеве: в каких ресторанах сети они уже появились

В компании отмечают, что утреннее меню будет доступно во всех заведениях сети региона с 25-26 марта. Заказать его можно в ресторанах до 10:30 или через доставку до 10:15.



McDonald's возвращает завтраки в Киеве и Киевской области (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)

Проверить наличие завтраков в ближайшем ресторане можно через мобильное приложение McDonald's. Уже сейчас опция доступна в заведениях на Оболони и возле станции метро "Почайна".

Улучшенные завтраки в McDonald's

Отметим, в компании не просто восстанавливают завтраки, а улучшают их. В утреннем меню McDonald's появятся:

МакМеню с МакМафином, роллом или тостом;

МакМаффин с различными начинками (с яйцом и сыром, яйцом и беконом, яйцом и свининой, а также МакМаффин Фреш);

роллы с различными начинками (яйцо и курица, яйцо и свинина, завтрак ролл с яйцом, свининой и беконом);

тост с сыром и беконом;

двойной Чикен Фреш МакМаффин.

К тому же, можно добавить картофель и напиток любого размера за дополнительную плату.