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McDonald's возвращает завтраки в Киеве: в каких ресторанах сети они уже появились

Фото: McDonald's возвращает завтраки в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сеть ресторанов McDonald's возвращает утреннее меню в Киеве и Киевской области. С 25 марта посетители смогут снова наслаждаться любимыми завтраками.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение McDonald's.

В компании отмечают, что утреннее меню будет доступно во всех заведениях сети региона с 25-26 марта. Заказать его можно в ресторанах до 10:30 или через доставку до 10:15.


McDonald's возвращает завтраки в Киеве и Киевской области (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)

Проверить наличие завтраков в ближайшем ресторане можно через мобильное приложение McDonald's. Уже сейчас опция доступна в заведениях на Оболони и возле станции метро "Почайна".

Улучшенные завтраки в McDonald's

Отметим, в компании не просто восстанавливают завтраки, а улучшают их. В утреннем меню McDonald's появятся:

  • МакМеню с МакМафином, роллом или тостом;
  • МакМаффин с различными начинками (с яйцом и сыром, яйцом и беконом, яйцом и свининой, а также МакМаффин Фреш);
  • роллы с различными начинками (яйцо и курица, яйцо и свинина, завтрак ролл с яйцом, свининой и беконом);
  • тост с сыром и беконом;
  • двойной Чикен Фреш МакМаффин.

К тому же, можно добавить картофель и напиток любого размера за дополнительную плату.

Напомним, рестораны McDonald's начали возобновлять продажу завтраков с 13 марта 2025 года. Утреннее меню сначала появилось во Львове, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Яремче и Ковеле. Завтраки подаются ежедневно до 10:30 в ресторанах и до 10:15 при заказе через доставку. Постепенно планируется расширение услуги на другие города, кроме регионов на востоке Украины и ресторанов на фудкортах.

Также мы писали, что McDonald's в Киеве и других городах могут открываться позже обычного времени из-за длительных ночных воздушных тревог.

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