У McDonald's попередили про скорочене меню: асортимент у ресторанах може відрізнятися

Що відбувається з меню в McDonald's

У компанії також спростували поширену в соцмережах інформацію про те, що в ресторанах McDonald's в Одесі нібито стали недоступними бургери з яловичиною.

"Інформація про відсутність страв з яловичиною в ресторанах "МакДональдз" в Одесі не відповідає дійсності. Позиції меню з яловичини були і лишаються доступні в закладах мережі в місті", - сказали РБК-Україна в пресслужбі McDonald’s в Україні.

Водночас через часті та тривалі повітряні тривоги компанія стикається із затримками у постачанні продукції до деяких ресторанів.

"Щоб зберегти стабільну наявність найпопулярніших страв, частина ресторанів може тимчасово переходити на скорочене меню, тому асортимент у різних ресторанах може відрізнятися", - пояснили в McDonald’s.

У McDonald's зазначили, що поступово повертатимуть окремі позиції до меню, щойно буде можливість забезпечити їх стабільне постачання.

Чи працює McDonald's під час "жовтої" тривоги

Нагадаємо, цілеспрямовані російські удари по українських складах і логістичних центрах у серпні та вересні 2026 року суттєво ускладнили роботу внутрішньої логістики та завдали бізнесу значних збитків. Водночас масштабні атаки не призвели до системного дефіциту товарів чи припинення постачання.

Однак постійні повітряні тривоги призвели до змін у життєдіяльності столиці. Від сьогодні, 10 вересня у Києві діють нові правила роботи під час повітряних тривог. Зокрема, запроваджено два рівні небезпеки - жовтий та червоний.

За жовтого рівня, який оголошують у разі дронової загрози, бізнес може працювати за умови наявності укриття для працівників та відвідувачів. За червоного рівня, який передбачає ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу, діють суворіші обмеження.