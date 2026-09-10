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В McDonald's предупредили о сокращенном меню: ассортимент в ресторанах может отличаться

12:07 10.09.2026 Чт
2 мин
В сети также опровергли информацию об исчезновении блюд с говядиной в ресторанах Одессы
aimg Мария Кучерявец
Фото: в некоторых McDonald's может быть сокращенное меню из-за перебоев со снабжением (Getty Images)

Из-за задержек со снабжением в некоторых ресторанах McDonald's в Украине может временно действовать сокращенное меню. Ассортимент в разных заведениях сети может отличаться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба McDonald's в Украине.

Что происходит из меню в McDonald's

В компании также опровергли распространенную в соцсетях информацию о том, что в ресторанах McDonald's в Одессе стали якобы недоступны бургеры с говядиной.

"Информация об отсутствии блюд с говядиной в ресторанах "МакДональдс" в Одессе не соответствует действительности. Позиции меню из говядины были и остаются доступны в заведениях сети в городе", - сказали в пресс-службе McDonald's в Украине.

В то же время из-за частых и длительных воздушных тревог компания сталкивается с задержками в поставке продукции в некоторые рестораны.

"Чтобы сохранить стабильное наличие самых популярных блюд, часть ресторанов может временно переходить на сокращенное меню, поэтому ассортимент в разных ресторанах может отличаться ", - пояснили в McDonald's.

В McDonald's отметили, что будут постепенно возвращать отдельные позиции в меню, как только будет возможность обеспечить их стабильные поставки.

Работает ли McDonald's во время "желтой" тревоги

Напомним, целенаправленные российские удары по украинским складам и логистическим центрам в августе и сентябре 2026 года существенно усложнили работу внутренней логистики и нанесли бизнесу значительный ущерб. В то же время масштабные атаки не привели к системному дефициту товаров или прекращению поставок.

Однако постоянные воздушные тревоги привели к изменениям жизнедеятельности столицы. С сегодняшнего дня, 10 сентября в Киеве действуют новые правила работы во время воздушных тревог. В частности, введены два уровня опасности - желтый и красный.

При желтом уровне, объявляемом в случае дроновой угрозы, бизнес может работать при наличии укрытия для работников и посетителей. При красном уровне, предусматривающем ракетную, ракетно-дроновую или массированную дроновую угрозу, действуют более строгие ограничения.

Впрочем, несмотря на новые правила, McDonald's в Украине пока не будет менять порядок работы своих ресторанов, рассказали в компании.

То есть во время желтого уровня угрозы заведения сети также будут прекращать работу, как и делали это и ранее во время тревог.

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