McDonald's перестав доставляти їжу за деякими адресами: у чому причина

У McDonald's зазначають, що мережа ресторанів співпрацює зі службами доставки Glovo та Bolt Food, які керують радіусами доставки. Вони можуть змінюватися залежно від погодних умов або інших факторів. Вартість доставки також визначається відстанню від ресторану.

Деякі користувачі у Facebook поскаржилися, що доставка до їхньої адреси стала недоступною, хоча будинок усе ще входить до зони покриття на сайті. У McDonald's пояснили, що це може бути пов’язано з перевантаженістю сервісу, кількістю доступних кур’єрів або іншими тимчасовими факторами. Клієнтам рекомендують стежити за оновленнями в застосунках служб доставки, оскільки доступність доставки може змінюватися впродовж дня.



McDonald's пояснив, чому кур’єри не привозять їжу в деякі райони (скриншот РБК-Україна)