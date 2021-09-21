Mcdonald's откажется от пластиковых игрушек в детских наборах еды до 2025 года

Отмечается, что отказ от пластиковых игрушек будет происходить поэтапно по всем заведениям мира. Компания будет изготавливать игрушки из переработанных материалов, или же материалов биологического и растительного происхождения.

Согласно новым планам, McDonald's может сократить количество первичного пластика, который ежегодно используется компанией, на 90% по сравнению с уровнями 2018 года.