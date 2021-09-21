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McDonald's відмовиться від пластикових іграшок в дитячих наборах їжі до 2025 року

Автор: Сергій Пишкін

Компанія McDonald's планує відмовитись від виготовлення пластикових іграшок для Happy Meal до 2025 року. Таким чином їй вдасться скоротити кількість первинного пластику на 90% у порівнянні з рівнями 2018 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Зазначається, що відмова від пластикових іграшок відбуватиметься поетапно по всіх закладах світу. Натомість компанія виготовлятиме іграшки з перероблених матеріалів, або ж матеріалів біологічного й рослинного походження.

Згідно з новими планами, McDonald's може скоротити кількість первинного пластику, який щорічно використовується компанією, на 90% у порівнянні з рівнями 2018 року.

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