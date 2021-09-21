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Mcdonald's откажется от пластиковых игрушек в детских наборах еды до 2025 года

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США , Вторник 21 сентября 2021 20:32
Mcdonald's откажется от пластиковых игрушек в детских наборах еды до 2025 года Фото: Mcdonald'S может отказаться от пластиковых игрушек в Happy Meal до 2025 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Mcdonald's планирует отказаться от изготовления пластиковых игрушек для Happy Meal к 2025 году. Таким образом ей удастся сократить количество первичного пластика на 90% по сравнению с уровнями 2018 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что отказ от пластиковых игрушек будет происходить поэтапно по всем заведениям мира. Компания будет изготавливать игрушки из переработанных материалов, или же материалов биологического и растительного происхождения.

Согласно новым планам, McDonald's может сократить количество первичного пластика, который ежегодно используется компанией, на 90% по сравнению с уровнями 2018 года.

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