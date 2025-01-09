Мазут з російських танкерів може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва, - ВМС

"Течія влаштована таким чином, що, ймовірніше за все, може це (мазут з російських танкерів, - ред.) дістатися до нашого одеського та миколаївського узбережжя. Є така вірогідність, звісно", - сказав речник.

Він наголосив, що Україна не впливає на цивільні судна у військовому плані, тому росіяни продовжують використовувати Керченську протоку для своїх потреб.

"Ми не впливаємо на цивільне судноплавство, в сенсі саме вогневого ураження, тому що Україна - цивілізована країна. Відповідно так вони продовжують перевантаження, вибір у них невеликий. Вони чудово розуміють, що, не маючи експорту нафти і не отримуючи надходжень, їм ще складніше буде вести цю війну", - додав Плетенчук.