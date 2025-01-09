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Мазут з російських танкерів може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва, - ВМС

Фото: речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Юрченко

Мазут, який опинився в Чорному морі через аварію російських танкерів, може дійти до підконтрольних Україні територій. Йдеться про узбережжя Одеси та Миколаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Течія влаштована таким чином, що, ймовірніше за все, може це (мазут з російських танкерів, - ред.) дістатися до нашого одеського та миколаївського узбережжя. Є така вірогідність, звісно", - сказав речник.

Він наголосив, що Україна не впливає на цивільні судна у військовому плані, тому росіяни продовжують використовувати Керченську протоку для своїх потреб.

"Ми не впливаємо на цивільне судноплавство, в сенсі саме вогневого ураження, тому що Україна - цивілізована країна. Відповідно так вони продовжують перевантаження, вибір у них невеликий. Вони чудово розуміють, що, не маючи експорту нафти і не отримуючи надходжень, їм ще складніше буде вести цю війну", - додав Плетенчук.

Аварія танкерів РФ

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці пішли на дно два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм.

Пізніше стало відомо про ще аварію ще одного танкера біля порту "Кавказ" та витік щонайменше 3000 тонн мазуту у морі. Нафтові плями досягли пляжів Краснодарського краю та Криму.

Біля побережжя продовжують виявляти залишки мазуту з російських танкерів. Екологічна катастрофа призвела до гибелі дельфінів у Керченській протоці.

Більше про аварію російських танкерів біля Криму - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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