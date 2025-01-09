Мазут с российских танкеров может дойти до побережья Одессы и Николаева, - ВМС

"Течение устроено таким образом, что, вероятнее всего, может это (мазут с российских танкеров, - ред.) добраться до нашего одесского и николаевского побережья. Есть такая вероятность, конечно", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что Украина не влияет на гражданские суда в военном плане, поэтому россияне продолжают использовать Керченский пролив для своих нужд.

"Мы не влияем на гражданское судоходство, в смысле именно огневого поражения, потому что Украина - цивилизованная страна. Соответственно так они продолжают перегрузку, выбор у них небольшой. Они прекрасно понимают, что, не имея экспорта нефти и не получая поступлений, им еще сложнее будет вести эту войну", - добавил Плетенчук.