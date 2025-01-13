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Мазут из российских танкеров добрался до берегов Азовского моря: спутниковый снимок

Бердянск, Понедельник 13 января 2025 15:35
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Мазут из российских танкеров добрался до берегов Азовского моря: спутниковый снимок Фото: сбор загрязненного мазутом песка в российской Анапе (t.me/anapaofficial)
Автор: Данила Крамаренко

Разлитый в результате аварии российских танкеров в Керченском проливе мазут добрался до украинских берегов Азовского моря. Спутниковые снимки зафиксировали нефтяное пятно возле оккупированного Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Мариупольского городского совета в Telegram.

Сообщается, что в Азовском море зафиксировано пятно нефтепродуктов площадью 300 квадратных километров. Ранее оккупанты сообщали о загрязненных участках на побережье Бердянска протяженности более 14 км.

"С учетом течений и направлений ветра, вероятно, мазут будет относить дальше к Мариуполю", - говорится в сообщении.

Как пишет Центр журналистских расследований, по состоянию на 11 января пятно находилось в 10 км к югу от Бердянской косы и растянулось почти на 100 км вдоль Белосарайской косы. Также есть вероятность, что мазут будет относить на запад, в сторону Арабатской стрелки.

На снимках спутника Sentinel-2 заметно, как пятно добралось до Бердянской косы 10 января 2025 года. А уже на следующий день оккупационные власти в Запорожской области подтвердили выброс мазута в Бердянске, а также сообщили о небольшом очаге загрязнения на косе Пересыпь.

Мазут из российских танкеров добрался до берегов Азовского моря: спутниковый снимок

Фото: спутниковый снимок азовского побережья в районе Бердянска (investigator.org.ua)

Данные оккупантов о загрязнении береговой линии могут быть занижены, как это происходит в Крыму. Вероятно, в ближайшее время следует ожидать новых выбросов мазута в Северном Приазовье.

Разлив мазута в Керченском проливе

В середине декабря из-за сильного шторма в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера. Сначала нефтяные пятна относило к российскому побережью, однако со временем они стали подходить к побережью оккупированных территорий Украины.

По оценкам "Гринпис Украина", в море попало около 4300 тонн мазута. Оккупанты до сих пор не могут ликвидировать последствия.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Черный прилив". Что произошло с танкерами РФ возле Крыма и есть ли угрозы для Украины".

Напомним, ранее в оккупированном Крыму обнаружили 13 новых очагов загрязнения в Керчи, Ленинском, Сакском и Черноморском районах.

Министр окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук заявила, что пока нет угрозы для побережья Одессы. Однако из-за разлива в экосистеме Черного море уже погибли более 15 тысяч птиц и 30 дельфинов.

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Российская Федерация Бердянск НАФТА Керченский мост Азовское море
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