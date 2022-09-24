UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Mazda роздумує над припиненням виробництва в Росії

Фото: Mazda роздумує над припиненням виробництва в Росії (facebook.com/MazdaUK)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Японська автомобілебудівна компанія Mazda Motor Corp обговорює припинення виробництва своїх автомобілів на заводі спільного підприємства у Владивостоці в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Японський автовиробник, який минулого року продав 30 тисяч автомобілів у Росії, заявив у березні, що експорт деталей для заводу буде припинено, а виробництво буде припинено, коли запаси закінчаться. Він управляє заводом разом із російським автовиробником Sollers.

При цьому Mazda не прийняла рішення про припинення продажу та технічного обслуговування автомобілів у Росії.

Термінів зупинки виробництва на Владивостоцькому заводі не було наведено.

Зазначимо, що японський автоконцерн Toyota остаточно припиняє виробництво автомобілів у Санкт-Петербурзі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринокMazdaРосійська Федерація