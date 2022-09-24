Mazda роздумує над припиненням виробництва в Росії

Японська автомобілебудівна компанія Mazda Motor Corp обговорює припинення виробництва своїх автомобілів на заводі спільного підприємства у Владивостоці в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Японський автовиробник, який минулого року продав 30 тисяч автомобілів у Росії, заявив у березні, що експорт деталей для заводу буде припинено, а виробництво буде припинено, коли запаси закінчаться. Він управляє заводом разом із російським автовиробником Sollers.

При цьому Mazda не прийняла рішення про припинення продажу та технічного обслуговування автомобілів у Росії.

Термінів зупинки виробництва на Владивостоцькому заводі не було наведено.