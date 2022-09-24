Mazda размышляет о прекращении производства в России

Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corp обсуждает прекращение производства своих автомобилей на заводе совместного предприятия во Владивостоке в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Японский автопроизводитель, продавший в прошлом году 30 тысяч автомобилей в России, заявил в марте, что экспорт деталей для завода будет прекращен, а производство будет прекращено, когда запасы закончатся. Он управляет заводом вместе с российским автопроизводителем Sollers.

При этом Mazda не приняла решения о прекращении продаж и технического обслуживания автомобилей в России.

Сроки остановки производства на Владивостокском заводе не были приведены.