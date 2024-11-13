Вдвічі дорожче, ніж торік. Чому злетіли ціни на картоплю і що буде далі

Чому подорожчала картопля

Вартість картоплі різниться, залежно від місця продажу. Ціна коливається від 24,3 грн на ринку до 33,8 грн у супермаркетах.

"Середня ціна картоплі на оптовому рикну сільськогосподарської продукції "Шувар" нині становить 24,3 грн/кг. Порівняно з аналогічниим періодом 2023 року це на 170% вище – торік було 9 грн/кг", – каже керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

В Інституті аграрної економіки зазначають, що у 2024 році через спеку та посуху був нижчий урожай картоплі, ніж торік. Це вплинуло на формування пропозиції та ціни.

"На споживчу ціну впливає низка чинників – отриманий господарствами населення урожай, обсяги закупки картоплі посередниками у населення та оперативність її постачання у роздрібну мережу", – пояснює головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", д.е.н. Інна Сало.

Також на ціну вплинуло зменшення посівних площ – через економічні та логістичні труднощі деякі фермери скоротили площі під картоплю, а це зменшило обсяг виробництва. А ще зросли виробничі витрати – підвищились ціни на паливо, добрива та інші ресурси.

Що буде з цінами на картоплю надалі

"За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, на кінець 2024 року ціна на картоплю може зрости до 37 грн/кг. Це, звісно, залежатиме від обсягів її постачання, умов зберігання та логістики", – говорить Інна Сало.

Експерт також зазначає, що найвигідніше споживачам купувати картоплю у пік збору урожаю – у кінці серпня та вересні, коли внаслідок зростання пропозиції зменшуються ціни.

"Тоді господарства населення вже, як правило, визначаються, який обсяг картоплі мають використати для власних потреб і яку частку готові реалізувати. При формуванні оптимальної споживчої ціни важливе значення має налагоджений логістичний ланцюг "виробник-посередник-продавець-споживач", – говорить Інна Сало.

Скільки коштує картопля у різних торгових мережах

В Україні валовий збір картоплі в середньому становить 21 млн тонн. Практично до 100% з них виробляється господарствами населення, зазначають в Інституті аграрної економіки.

"Обсяги імпортних поставок картоплі у фонді споживання складають лише до 5 %, тобто близько 250-300 тисяч тонн. Отже, в торговельній мережі переважає картопля вітчизняного виробництва, закуплена в господарствах населення", – каже Інна Сало.

У мережі АТБ 1 кілограм картоплі продають за 29,89 грн. Також у цих магазинах пропонують фасовану картоплю у сітках за 40,95 грн за кілограм і миту картоплю першого гатунку за 42,95 грн.

Вартість картоплі у АТБ (скриншот сайту АТБ)

У магазинах Новус картоплю на вагу також продають за ціною 29, 89 грн. У мережі ще можна придбати фасовану картоплю за 69,99 грн та 79,99 грн за півтора кілограма.

Вартість картоплі у Новусі (скриншот сайту Новус)

У магазинах Фори кілограм картоплі білої коштує 29,90 грн, рожевої – 39,90 грн, картопля гранада для смаження – 48,90 грн. Також є варіанти фасованої картоплі – відбірна біла коштує 109 грн за 2 кілограми.

Вартість картоплі у Форі (скриншот сайту Фора)

У магазинах Сільпо картоплю білу продають за 33,8 грн за кілограм (ціни на сайті вказані за 100 г), рожеву – за 37 грн, картоплю фасовану – 40 грн, картоплю у сітках – 41 грн.

Вартість картоплі у Сільпо (скриншот сайту Сільпо)

Додамо, що в середньому сім'ї із трьох людей на сезон потрібно 180 кг картоплі. Враховуючи середню ціну 31, 87 грн за кілограм цього овоча, то родині доведеться витратити 5 736,6 грн, щоб зробити запаси.