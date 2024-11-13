Вдвое дороже, чем в прошлом году. Почему взлетели цены на картофель и что будет дальше

Почему подорожал картофель

Стоимость картофеля разнится в зависимости от места продажи. Цена колеблется от 24,3 грн на рынке до 33,8 грн в крупных супермаркетах.

"Средняя цена картофеля на оптовом рикне сельскохозяйственной продукции "Шувар" сейчас составляет 24,3 грн/кг. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года это на 170% выше – в прошлом году было 9 грн/кг", – говорит руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

В Институте аграрной экономики отмечают, что в 2024 году из-за жары и засухи был более низкий урожай картофеля, чем в прошлом году. Это повлияло на формирование предложения и цены.

"На потребительскую цену влияет ряд факторов – полученный хозяйствами населения урожай, объемы закупки картофеля посредниками у населения и оперативность его поставки в розничную сеть", – объясняет главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", д. е.н. Инна Сало.

Также на цену повлияло уменьшение посевных площадей – из-за экономических и логистических трудностей некоторые фермеры сократили площади под картофель, что уменьшило объем производства. А еще выросли производственные затраты – повысились цены на топливо, удобрения и другие ресурсы.

Что будет с ценами на картофель в дальнейшем

"По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, к концу 2024 года цена на картофель может вырасти до 37 грн/кг. Это, конечно, будет зависеть от объемов ее поставок, условий хранения и логистики", – говорит Инна Сало.

Эксперт также отмечает, что выгоднее всего потребителям покупать картофель в пик сбора урожая – в конце августа и сентябре, когда вследствие роста предложения уменьшаются цены.

"Тогда хозяйства населения уже, как правило, определяются, какой объем картофеля должны использовать для собственных нужд и какую долю готовы реализовать. При формировании оптимальной потребительской цены важное значение имеет отлаженная логистическая цепь "производитель-посредник-продавец-потребитель", – говорит Инна Сало.

Сколько стоит картофель в разных торговых сетях

В Украине валовой сбор картофеля в среднем составляет 21 млн. тонн. Практически до 100% из них производится хозяйствами населения, отмечают в Институте аграрной экономики.

"Объемы импортных поставок картофеля в фонде потребления составляют лишь до 5%, то есть около 250-300 тысяч тонн. Следовательно, в торговой сети преобладает картофель отечественного производства, закупленный в хозяйствах населения", – говорит Инна Сало.

В сети АТБ 1 кг картофеля продают за 29,89 грн. Также в этих магазинах предлагают фасованный картофель в сетках за 40,95 грн за килограмм и мытый картофель первого сорта за 42,95 грн.

Стоимость картофеля в АБТ (скриншот сайта АТБ)

В магазинах Новус картофель на вес также продают по цене 29,89 грн. В сети можно еще приобрести фасованный картофель за 69,99 грн и 79,99 грн за полтора килограмма.

Стоимость картофеля в Новусе (скриншот сайта Новус)

В магазинах Форы килограмм картофеля белого стоит 29,90 грн, розового – 39,90 грн, картофель гранада для жарки – 48,90 грн. Также есть варианты фасованного картофеля – отборный белый стоит 109 грн за 2 килограмма.

Стоимость картофеля в Форе (скриншот сайта Фора)

В магазинах Сильпо картофель белый продают за 33,8 грн за килограмм (цены на сайте указаны за 100 г), розовый – за 37 грн, картофель фасованный – 40 грн, картофель в сетках – 41 грн.

Стоимость картофеля в Сильпо (скриншот сайта Сільпо)

Добавим, что в среднем семье из трех человек в сезон нужно 180 кг картофеля. Учитывая среднюю цену 31, 87 грн за килограмм этого овоща, семье придется потратить 5 736,6 грн, чтобы сделать запасы.