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Майже вся окупована частина Запорізької області знеструмлена, - Федоров

Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 14 листопада, на майже всій окупованій частині Запорізької області зникла електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах", - йдеться у повідомленні.

Федоров додає, що також без світла частина Мелітопольського району. У зв'язку з відсутністю електроенергії зникає і водопостачання. Так, в окупованому Мелітополі немає води

"Проте є і хороша новина - у місті "замовкло" пропагандистське ТВ окупантів", - додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, що раніше Енергодарі та навколишніх населених пунктах пропало світло. У Мелітополі також спостерігаються перебої з подачею електроенергії.

На початку вересня в Енергодарі двічі пропадала електрика через обстріли окупантів.

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