Майже вся окупована частина Запорізької області знеструмлена, - Федоров

У понеділок, 14 листопада, на майже всій окупованій частині Запорізької області зникла електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах", - йдеться у повідомленні.

Федоров додає, що також без світла частина Мелітопольського району. У зв'язку з відсутністю електроенергії зникає і водопостачання. Так, в окупованому Мелітополі немає води

"Проте є і хороша новина - у місті "замовкло" пропагандистське ТВ окупантів", - додав мер Мелітополя.