В Запорожской области снова перебои с подачей электроэнергии
В Энергодаре и окрестных населенных пунктах пропал свет. В Мелитополе также наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова и мэра Энергодара Дмитрия Орлова.
Орлов написал, что около 20:00 пропал свет в Энергодаре. Кроме того, сообщается, что света нет и в окрестных селах и других населенных пунктах области.
"Свои провокации с обстрелами в самом Энергодаре оккупанты сочетают с обстрелами противоположного берега", - написал он.
Федоров отметил, что в Мелитополе нет постоянной подачи электроэнергии.
"Снова оккупанты испытывают жителей временно оккупированных территорий", - добавил он.
Напомним, 7 сентября в Энергодаре дважды пропадало электричество из-за обстрелов оккупантов.
Кроме того, 4 сентября почти все временно оккупированные населенные пункты - от Херсона до Бердянска - остались без света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.