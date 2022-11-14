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Почти вся оккупированная часть Запорожской области обесточена, - Федоров

Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 14 ноября, почти на всей оккупированной части Запорожской области исчезла электроэнергия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Сообщают об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах", - говорится в сообщении.

Федоров добавляет, что также без светла часть Мелитопольского района. В связи с отсутствием электроэнергии исчезает и водоснабжение. Да, в оккупированном Мелитополе нет воды

"Однако есть и хорошая новость - в городе "замолкло" пропагандистское ТВ оккупантов", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, что ранее в Энергодаре и окрестных населенных пунктах пропал свет. В Мелитополе также отмечаются перебои с подачей электроэнергии.

В начале сентября в Энергодаре дважды пропадало электричество из-за обстрелов оккупантов.

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