Майже по всій Україні тривога через "Шахеди": де загроза ударів

Російські терористи масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші групи дронів зайшли у повітряний простір України близько 18:00 через Сумську область і рухалися у напрямку Чернігівської області.
Згодом ворог зробив повторні пуски з Брянської області.
Станом на 22:46 російські "Шахеди" рухалися:
Станом на 23:02 карта повітряних тривог України виглядала так:
В ніч на 9 липня російський агресор масовано обстріляв Україну ударними дронами, а також крилатими ракетами "Іскандер-К" та аеробалістичними ракетами "Кинджал".
Головною ціллю атаки було місто Луцьк, яке атакували всіма видами зазначених озброєнь.
За даними Повітряних сил, ворог цілився по військовому аеродрому.
Крім того, вранці агресор обстріляв FPV-дронами місто Добропілля в Донецькій області.
Також російські терористи скинули авіабомби на місто Костянтинівка. Внаслідок атаки є загиблі серед місцевого населення.
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