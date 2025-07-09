Почти по всей Украине тревога из-за "Шахедов": где риск ударов

Российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые группы дронов зашли в воздушное пространство Украины около 18:00 через Сумскую область и двигались в направлении Черниговской области.
Позже враг осуществил повторные пуски из Брянской области.
По состоянию на 22:46 российские "Шахеды" двигались:
По состоянию на 23:43 российские ударные дроны двигались:
на западе Тернопольской области курсом на Тернополь.
По состоянию на 23:31 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
В ночь на 9 июля российский агрессор массированно обстрелял Украину ударными дронами, а также крылатыми ракетами "Искандер-К" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал".
Главной целью атаки был город Луцк, который атаковали всеми видами указанных вооружений.
По данным Воздушных сил, враг целился по военному аэродрому.
Кроме того, утром агрессор обстрелял FPV-дронами город Доброполье в Донецкой области.
Также российские террористы сбросили авиабомбы на город Константиновка. В результате атаки есть погибшие среди местного населения.
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