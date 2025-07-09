Почти по всей Украине тревога из-за "Шахедов": где риск ударов

Воздушные атаки РФ

В ночь на 9 июля российский агрессор массированно обстрелял Украину ударными дронами, а также крылатыми ракетами "Искандер-К" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Главной целью атаки был город Луцк, который атаковали всеми видами указанных вооружений.

По данным Воздушных сил, враг целился по военному аэродрому.

Кроме того, утром агрессор обстрелял FPV-дронами город Доброполье в Донецкой области.

Также российские террористы сбросили авиабомбы на город Константиновка. В результате атаки есть погибшие среди местного населения.

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