Майже по всій Україні короткочасні дощі та грози: якою буде погода сьогодні

Сьогодні, 24 липня, майже по всій Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Температура підніметься до +26°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі, грози.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура вдень 21-26°, в Карпатах 12-17°.
Фото: якою буде погода в Україні 24 липня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ, по області гроза.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 21-26°, у Києві близько 25°.
Нагадаємо, раніше цього тижня синоптики попереджали про дощі, грози та температурні гойдалки в Україні.
Водночас фахівці також попереджали про магнітні бурі наприкінці липня.