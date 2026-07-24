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Майже по всій Україні короткочасні дощі та грози: якою буде погода сьогодні

07:00 24.07.2026 Пт
1 хв
Де не буде дощу?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 24 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 24 липня, майже по всій Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Температура підніметься до +26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вдень 21-26°, в Карпатах 12-17°.

Фото: якою буде погода в Україні 24 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ, по області гроза.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві близько 25°.

Нагадаємо, раніше цього тижня синоптики попереджали про дощі, грози та температурні гойдалки в Україні.

Водночас фахівці також попереджали про магнітні бурі наприкінці липня.

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