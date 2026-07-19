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Дощі, грози і температурні "гойдалки": якою буде погода в Україні протягом тижня (карти)

18:30 19.07.2026 Нд
2 хв
Який день буде найспекотнішим і коли накриє негода?
aimg Тетяна Степанова
Дощі, грози і температурні "гойдалки": якою буде погода в Україні протягом тижня (карти) Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Getty Images)
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Наступного тижня погода в Україні буде нестабільною. Майже щодня прогнозуються дощі, грози, місцями град і шквали. Температура повітря неодноразово змінюватиметься - від спеки до +35 до більш комфортних показників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 20 липня, в Україні буде хмарно з проясненнями. По всій країні, крім сходу та південного сходу, помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +25 до +29 градусів;
  • у східних областях - від +27 до +30 градусів;
  • у центральних областях - від +24 до +30 градусів;
  • у південних областях - від +24 до +30 градусів;
  • у західних областях - від +21 до +26 градусів.

Дощі, грози і температурні &quot;гойдалки&quot;: якою буде погода в Україні протягом тижня (карти)

У вівторок, 21 липня, в Україні знову трохи дощитиме, але не скрізь.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +23 до +27 градусів;
  • у східних областях - від +23 до +33 градусів;
  • у центральних областях - від +22 до +28 градусів;
  • у південних областях - від +24 до +29 градусів;
  • у західних областях - від +19 до +26 градусів.

Дощі, грози і температурні &quot;гойдалки&quot;: якою буде погода в Україні протягом тижня (карти)

У середу, 22 липня, невеликі дощі можливі у декількох областях але у центральних областях - без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +20 до +25 градусів;
  • у східних областях - від +24 до +31 градусів;
  • у центральних областях - від +20 до +26 градусів;
  • у південних областях - від +25 до +29 градусів;
  • у західних областях - від +18 до +24 градусів.

Дощі, грози і температурні &quot;гойдалки&quot;: якою буде погода в Україні протягом тижня (карти)

У четвер, 23 липня, в Україні буде майже без дощу, але похолоднішає.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +21 до +23 градусів;
  • у східних областях - від +21 до +27 градусів;
  • у центральних областях - від +19 до +25 градусів;
  • у південних областях - від +24 до +27 градусів;
  • у західних областях - від +19 до +25 градусів.

Дощі, грози і температурні &quot;гойдалки&quot;: якою буде погода в Україні протягом тижня (карти)

У п'ятницю, 24 липня, невеликі дощі пройдуть лише у низці східних та західних областей.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +22 до +26 градусів;
  • у східних областях - від +17 до +25 градусів;
  • у центральних областях - від +21 до +26 градусів;
  • у південних областях - від +24 до +27 градусів;
  • у західних областях - від +18 до +24 градусів.

Дощі, грози і температурні &quot;гойдалки&quot;: якою буде погода в Україні протягом тижня (карти)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді працюють синоптики УкрГМЦ та створюються прогнози погоди.

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