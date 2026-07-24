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Почти по всей Украине кратковременные дожди и грозы: какой будет погода сегодня

07:00 24.07.2026 Пт
1 мин
Где не будет дождя?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 24 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 24 июля, почти по всей Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура поднимется до +26°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме большинства южных областей, местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура днем 21-26 °, в Карпатах 12-17 °.

Фото: какой будет погода в Украине 24 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Днем кратковременный дождь, по области гроза.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве около 25 °.

Напомним, ранее на этой неделе синоптики предупреждали о дождях, грозах и температурных качелях в Украине.

В то же время специалисты также предупреждали о магнитных бурях в конце июля.

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