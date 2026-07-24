Почти по всей Украине кратковременные дожди и грозы: какой будет погода сегодня

Сегодня, 24 июля, почти по всей Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура поднимется до +26°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме большинства южных областей, местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура днем 21-26 °, в Карпатах 12-17 °.
Фото: какой будет погода в Украине 24 июля (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Днем кратковременный дождь, по области гроза.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 21-26 °, в Киеве около 25 °.
Напомним, ранее на этой неделе синоптики предупреждали о дождях, грозах и температурных качелях в Украине.
В то же время специалисты также предупреждали о магнитных бурях в конце июля.