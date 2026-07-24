Почти по всей Украине кратковременные дожди и грозы: какой будет погода сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме большинства южных областей, местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура днем 21-26 °, в Карпатах 12-17 °.

Фото: какой будет погода в Украине 24 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Днем кратковременный дождь, по области гроза.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве около 25 °.