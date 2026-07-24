Майже по всій Україні короткочасні дощі та грози: якою буде погода сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 24 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

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Сьогодні, 24 липня, майже по всій Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Температура підніметься до +26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-26°, в Карпатах 12-17°. Фото: якою буде погода в Україні 24 липня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ, по області гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 21-26°, у Києві близько 25°.