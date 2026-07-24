Почти по всей Украине кратковременные дожди и грозы: какой будет погода сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 24 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

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Сегодня, 24 июля, почти по всей Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура поднимется до +26°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме большинства южных областей, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура днем 21-26 °, в Карпатах 12-17 °. Фото: какой будет погода в Украине 24 июля (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Днем кратковременный дождь, по области гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области днем 21-26 °, в Киеве около 25 °.