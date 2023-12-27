Майже по всій Україні дощ, місцями з мокрим снігом: якою буде погода сьогодні

Нагадаємо, синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання.

Також синоптики вже дали проноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.