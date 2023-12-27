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Майже по всій Україні дощ, місцями з мокрим снігом: якою буде погода сьогодні

Фото: синоптики дали прогназ погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 27 грудня, очікується погіршення погоди. Майже по всій країні прогнозуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. Водночас зберігається плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

По всій країні, крім південних областей, невеликий дощ, у північній частині місцями з мокрим снігом.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура у північній частині вдень +1+6° тепла, на решті території +4+9°, на півдні до +13°.

Погода у Києві та області

У столиці та області сьогодні хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом

Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, I рівень небезпечності.

Температура по області вдень +1+6° тепла, у Києві протягом доби +4+6°.

 

Нагадаємо, синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання.

Також синоптики вже дали проноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.

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