ua en ru
Ср, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майже по всій Україні дощ, місцями з мокрим снігом: якою буде погода сьогодні

Україна, Середа 27 грудня 2023 07:00
UA EN RU
Майже по всій Україні дощ, місцями з мокрим снігом: якою буде погода сьогодні Фото: синоптики дали прогназ погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 27 грудня, очікується погіршення погоди. Майже по всій країні прогнозуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. Водночас зберігається плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

По всій країні, крім південних областей, невеликий дощ, у північній частині місцями з мокрим снігом.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура у північній частині вдень +1+6° тепла, на решті території +4+9°, на півдні до +13°.

Майже по всій Україні дощ, місцями з мокрим снігом: якою буде погода сьогодні

Погода у Києві та області

У столиці та області сьогодні хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом

Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, I рівень небезпечності.

Температура по області вдень +1+6° тепла, у Києві протягом доби +4+6°.

Нагадаємо, синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання.

Також синоптики вже дали проноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода на день Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога
Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога
DAILY
Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні