Майже по всій Україні дощ, місцями з мокрим снігом: якою буде погода сьогодні

В Україні сьогодні, 27 грудня, очікується погіршення погоди. Майже по всій країні прогнозуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. Водночас зберігається плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень +1+6° тепла, у Києві протягом доби +4+6°.

У столиці та області сьогодні хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом

Погода у Києві та області

Температура у північній частині вдень +1+6° тепла, на решті території +4+9°, на півдні до +13°.

По всій країні, крім південних областей, невеликий дощ, у північній частині місцями з мокрим снігом.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Нагадаємо, синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання.

Також синоптики вже дали проноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.

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