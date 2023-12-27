Майже по всій Україні дощ, місцями з мокрим снігом: якою буде погода сьогодні
В Україні сьогодні, 27 грудня, очікується погіршення погоди. Майже по всій країні прогнозуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. Водночас зберігається плюсова температура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
По всій країні, крім південних областей, невеликий дощ, у північній частині місцями з мокрим снігом.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура у північній частині вдень +1+6° тепла, на решті території +4+9°, на півдні до +13°.
Погода у Києві та області
У столиці та області сьогодні хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, I рівень небезпечності.
Температура по області вдень +1+6° тепла, у Києві протягом доби +4+6°.
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