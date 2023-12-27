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Почти по всей Украине дождь, местами с мокрым снегом: какой будет погода сегодня

Украина, Среда 27 декабря 2023 07:00
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Почти по всей Украине дождь, местами с мокрым снегом: какой будет погода сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 27 декабря, ожидается ухудшение погоды. Практически по всей стране прогнозируются небольшие дожди, местами с мокрым снегом. В то же время сохраняется плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

По всей стране, кроме южных областей, небольшой дождь в северной части местами с мокрым снегом.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура в северной части днем +1+6° тепла, на остальной территории +4+9°, на юге до +13°.

Почти по всей Украине дождь, местами с мокрым снегом: какой будет погода сегодня

Погода в Киеве и области

В столице и области сегодня облачно с прояснениями. Возможен дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, I уровень опасности.

Температура по области днем +1+6° тепла, в Киеве на протяжении суток +4+6°.

Напомним, синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание.

Также синоптики уже дали прогноз погоды в Украине на первый месяц 2024 года.

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