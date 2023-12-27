Почти по всей Украине дождь, местами с мокрым снегом: какой будет погода сегодня

В Украине сегодня, 27 декабря, ожидается ухудшение погоды. Практически по всей стране прогнозируются небольшие дожди, местами с мокрым снегом. В то же время сохраняется плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем +1+6° тепла, в Киеве на протяжении суток +4+6°.

В столице и области сегодня облачно с прояснениями. Возможен дождь, местами с мокрым снегом.

Погода в Киеве и области

Температура в северной части днем +1+6° тепла, на остальной территории +4+9°, на юге до +13°.

По всей стране, кроме южных областей, небольшой дождь в северной части местами с мокрым снегом.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Напомним, синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание.

Также синоптики уже дали прогноз погоды в Украине на первый месяц 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.