Майже три години під КАБами, балістикою і "Шахедами": Харків зазнав масованої атаки РФ

Російські обстріли в ніч на 26 липня

Нагадаємо, що цієї ночі після балістичної атаки РФ по Харкову, в місті було зафіксовано пошкодження.

Зокрема, попередньо, один з КАБів вдарив по непрацюючому цивільному підприємству, внаслідок чого у навколишніх житлових будинках були вибиті шибки.

"Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто", - написав згодом мер.

Крім того, було відомо про двох постраждалих, а після атаки балістикою про поранених (але кількість невідома).

Зазначимо, що цієї ночі ворог комбіновано атакував Дніпро, Кам'янське та Харків. Детальніше про послідовність атаки і що відомо - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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