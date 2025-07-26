Почти три часа под УАБами, баллистикой и "Шахедами": Харьков массированно атаковала РФ

Российские обстрелы в ночь на 26 июля

Напомним, что этой ночью после баллистической атаки РФ по Харькову, в городе были зафиксированы повреждения.

В частности, предварительно, один из КАБов ударил по неработающему гражданскому предприятию, в результате чего в окружающих жилых домах были выбиты стекла.

"В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто", - написал впоследствии мэр.

Кроме того, было известно о двух пострадавших, а после атаки баллистикой о раненых (но количество неизвестно).

Отметим, что этой ночью враг комбинированно атаковал Днепр, Каменское и Харьков. Подробнее о последовательности атаки и что известно - читайте в материале РБК-Украина.

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